Pink et Carey Hart postent des photos inédites de leur fille, Willow, pour son 10e anniversaire

Et Willow suit déjà les traces de sa célèbre mère. En début d'année, Pink et Willow ont sorti leur chanson "Cover Me In Sunshine", et elles ont réalisé un incroyable numéro acrobatique sur ce titre aux Billboard Music Awards 2021.

Pink a expliqué combien elle aimait être mère durant une interview en mai pour Today. "Ça m'a étonnée. Je ne voulais pas vraiment être mère. Je ne voulais pas non plus ne pas être mère, mais ce n'était pas sur ma liste de choses à faire", a-t-elle déclaré. "J'ai eu Willow et, bon sang, quand on dit qu'on regarde son cœur se balader hors de sa poitrine, c'est vraiment ce qu'on ressent."