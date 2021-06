Le gros cachet des acteurs de Friends pour leurs retrouvailles

Sur le même sujet : Lisa Kudrow se remémore quand Courteney Cox a éclaté en sanglots lors de leurs retrouvailles

Si vous pensiez qu'empocher 1 million de dollars par épisode durant leur dernière saison était déjà une belle opération pour les acteurs de Friends, attendez de savoir combien ils auraient été payés pour leurs récentes retrouvailles.

Réunir le gang de six acteurs — à savoir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc — pour leurs retrouvailles sur HBO Max, qui ont été mises à disposition en streaming le 27 mai, n'a pas été chose facile et a coûté une somme rondelette. D'après Variety, les stars ont été payées au moins 2,5 millions de dollars chacune pour leur participation !

Oui, vous avez bien lu. Pour les récentes retrouvailles de l'équipe, on rapporte qu'une somme d'au moins 15 millions de dollars pour le groupe tout entier aurait été versée.

Les acteurs s'étaient vu offrir une somme d'1 million de dollars chacun à l'origine (c'était la somme qu'ils touchaient par épisode durant les deux dernières saisons de Friends) mais US Weekly a rapporté que les six acteurs avaient décliné cette offre. Ce n'est pas la première fois non plus que les acteurs s'allient pour négocier un salaire plus élevé.