Orlando Bloom trolle Katy Perry à propos de ses sublimes photos pour un magazine

Sur le même sujet : Katy Perry et Miranda Kerr se moquent d’Orlando Bloom en poncho

Katy Perry et Orlando Bloom se donnent du mal pour décrocher le titre du couple de stars qui se taquinent le plus. (En d'autres termes, surveillez vos arrières, Ryan Reynolds et Blake Lively.)

Dernier exemple en date de l'absence d'admiration apparente de Katy et Orlando pour leurs posts Instagram importants, le héros de Carnival Row, 44 ans, a malicieusement sous-entendu qu'il n'était pas époustouflé par la nouvelle séance photo, pourtant pour le moins époustouflante, de sa fiancée.

Lundi 31 mai, la juge d'American Idol, 36 ans, a posté une série de photos tirées de son shooting pour l'édition d'été 2021 de L'Officiel. Elle a posté quatre clichés, et sur chacun d'eux, elle était d'une beauté à couper le souffle.

Elle a écrit en légende de cette série : "1, 2, 3 ou 4 ? À vous de me le dire…"

Cependant, Orlando a rapidement commenté son post, et il n'était apparemment pas d'humeur à faire un choix, ni à rester éveillé, d'ailleurs.

"Bébé, tu peux me faire un café, ce jet lag m'a tuéééééé", a-t-il commenté.

Les fans ont eu des réactions variées face à sa remarque, mais beaucoup se sont amusés des taquineries entre les parents de Daisy Dove, que les deux stars ont eue en août 2020. Un fan a répondu : "JE VOUS ADORE TOUS LES DEUX ET VOS COMMENTAIRES."