Comment Amal et George Clooney prévoient de fêter le 4e anniversaire de leurs jumeaux au lac de Côme

Malgré les incertitudes liées à la pandémie, l'acteur a révélé qu'il pense sincèrement "qu'on va s'en sortir".

"Je le crois de tout mon cœur", a-t-il dit. "Si je n'y croyais pas, je ne sais pas comment on élèverait des enfants dans ce monde. On va se sortir de tout ça, et j'espère et je crois qu'on en ressortira grandis."

Il y a tout juste trois mois, le héros d'Ocean's Eleven a confié à la présentatrice de l'émission Today, Hoda Kotb, l'impact qu'Amal avait eu sur lui.

"Il y a des gens dont le but dans la vie est d'avoir des enfants. Ce n'était pas le mien. Je ne réfléchissais pas à ma vie en me disant : « Ma vie ne sera jamais remplie sans enfants. » Je trouvais que j'avais une vie plutôt épanouie", expliquait George en mars. "Puis, j'ai rencontré Amal et j'ai compris que ma vie était très vide. Et avec ces deux enfants en plus, je me suis rendu compte qu'elle était incroyablement vide."

Au sujet de la paternité, le fier papa s'extasie : "[Ça m'a donné] un sentiment d'appartenance, une vision du foyer et un amour inconditionnel. Toutes ces choses qu'on espère pouvoir trouver grâce à une carrière réussie et un chien. On réalise que c'est bien plus que ça."