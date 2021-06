La tendre soirée en amoureux de Ben Affleck et Jennifer Lopez : "Il la couvre d’amour"

Sur le même sujet : Les détails sur la tendre soirée entre J.Lo et Ben Affleck

Jennifer Lopez doit être aux anges après sa soirée en amoureux avec Ben Affleck.

La chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans ont été vus en train de dîner à l'hôtel Pendry, à West Hollywood , en Californie, le 31 mai. Un témoin a déclaré à E! News que les stars avaient dîné au restaurant en rooftop Merois avec le manager de J.Lo, Benny Medina, et la productrice de film Elaine Goldsmith-Thomas. Et il semble que Jennifer et Ben aient multiplié les petites attentions l'un envers l'autre.

"Ben avait le bras passé autour de Jennifer durant le dîner, et ils n'ont pas hésité à se montrer tendres l'un avec l'autre", a déclaré notre témoin. "Il avait bonne mine et semblait très heureux. Elle semblait également heureuse et n'arrêtait pas de venir se mettre contre lui."

Une source a déclaré que les tourtereaux se câlinaient à table et que Ben et Jennifer "semblaient très à l'aise et détendus ensemble". D'une manière générale, il semble que tous au sein de ce groupe de stars aient passé une excellente soirée.

"Il s'est bien intégré avec ses amis et semblait leur parler et faire la conversation avec beaucoup d'aisance", a continué notre témoin. "Ils ont tous beaucoup ri et passé un très bon moment."

Quand il a été temps de partir, Ben et Jennifer sont repartis main dans la main, toujours proches, d'après notre témoin, l'héroïne de Queens laissant reposer sa tête sur son épaule.