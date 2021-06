Nicki Minaj montre de rares images de son petit garçon en train d'apprendre à marcher

Sur le même sujet : Nicki Minaj poste de rares images de son fils en train d’apprendre à marcher

Un moment pour la vie !



Nicki Minaj a offert un cadeau à ses fans en publiant des images de "Papa Ours" (comme elle l'appelle affectueusement) en train d'essayer de faire ses premiers pas.



La rappeuse à qui l'on doit l'album Queen a récemment publié sur Twitter une jolie vidéo de son fils de huit mois, avec un emoji ours pour toute légende.



"Tu n'essaies pas de faire ça toute la journée ?", entend-on dire la star de 38 ans à son fils qui ne marche pas encore. Elle ajoute en plaisantant en prenant une voix de bébé : "Maman, j'allais y arriver, laisse-moi tranquille, s'il te plaît !"



Dans la vidéo, le petit enfant déjà très cool, que Nicki a eu avec son mari, Kenneth Petty, porte un T-shirt Burberry avec de jolies baskets et quelques accessoires un peu bling-bling. Le post de 22 secondes a permis aux fans de commenter l'adorable résultat.



Un fan a fait le commentaire suivant : "Il est trop mignon Nicki, omggggg." Un autre fan a plaisanté à propos des bijoux du jeune garçon : "Cette chaîne coûte sûrement plus cher que ma vie."