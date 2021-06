Willow Smith et Travis Barker font équipe pour un clip pop punk qui déchire

Sur le même sujet : Willow Smith a eu "des crises de jalousie" dans ses relations polyamoureuses

Willow Smith explore la scène underground dans son nouveau clip pour "Transparent Soul", featuring Travis Barker.

On se souvient que la coanimatrice de Red Table Talk avait sorti son premier single, "Whip My Hair", en 2010, quand elle n'avait que 10 ans. Désormais âgée de 20 ans, la chanteuse est de retour avec un son plus brut et un clip dans la même veine.

"Transparent Soul", que Willow et Travis ont interprété en mai dans The Tonight Show de Jimmy Fallon, s'intéresse au fait de voir à travers les faux-semblants, avec des paroles comme : "Put***, je sais pas si c'est vrai ou faux / Tous tes faux amis sont prêts à vendre tes secrets pour du cash / Tu souris devant moi, mais tu écrases ta clope sur mon dos / Si jamais tu me vois, tu as intérêt à courir comme Flash."

Dans le clip, Willow est une véritable rockstar sur scène dans un club, où les gens boivent, dansent et s'embrassent. Tandis que l'artiste explore les lieux, elle aperçoit un personnage énigmatique couvert de métal.

À la fin du clip, Willow retrouve l'être mystérieux à l'extérieur de la boîte de nuit. Elle regarde dans ses yeux et y voient des symboles. N'étant plus effrayée, elle décide de lui prendre la main.