Vanessa Hudgens fait la connaissance de la fille d’Ashley Tisdale : découvrez les adorables photos

L'amitié des actrices est née avant même qu'elles jouent ensemble dans le premier film High School Musical, qui est sorti sur Disney Channel en 2006. "On avait travaillé ensemble un an avant dans une publicité Sears", a confié Ashley à Us Weekly en 2019, "et depuis ce jour, on a été super proches."

Outre le fait de jouer aux côtés d'Ashley dans les trois films High School Musical, Vanessa a aussi fait une apparition exceptionnelle dans la série Disney Channel La Vie de palace de Zack et Cody, dans laquelle elle jouait sa meilleure amie.

"Il y a un lien entre nous, et elle est géniale, et c'est l'une de mes meilleures amies", a déclaré Ashley à Us Weekly. "Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est super talentueuse, et je crois que ce qu'on partage, c'est qu'on a vraiment les pieds sur terre, et je pense que c'est important, surtout dans notre métier, de garder les pieds sur terre."

Découvrez les photos des adorables moments d'amitié des deux actrices :