Jay-Z révèle pourquoi il a appris à nager pour Blue Ivy

"J'ai une femme magnifique qui était compréhensive et qui savait que je vaux mieux que les pires choses que j'ai faites", a-t-il confié. "On s'est donné le mal d'aller en thérapie, on s'aime. On a vraiment fait de gros efforts pendant des années. Cette musique que je fais aujourd'hui est le résultat de choses qui se sont déjà passées. Comme vous, j'aime croire qu'on va mieux aujourd'hui, mais on continue d'y travailler, de communiquer et d'évoluer. Je suis fier du père et du mari que je suis aujourd'hui grâce à tout le travail qui a été accompli."