Katy Perry révèle que sa fille, Daisy Dove Bloom, vient de passer 2 caps majeurs

En tout cas, la jeune maman est pour le moins occupée. Outre la naissance de sa fille, elle a aussi récemment sorti sa chanson "Electric", terminé de tourner la saison 19 d'American Idol et a commencé à se préparer pour sa nouvelle série de concerts à Las Vegas.

"La vie ne pourrait pas être plus belle, et je suis très reconnaissante d'être la mère d'une merveilleuse, magnifique petite fille et de faire ce métier", a confié Katy à Daily Pop d'E! News quelques semaines après le début de la dernière saison d'American Idol. "Je suis bénie."