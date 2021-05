Kylie Jenner et Travis Scott s'éclatent lors d'un voyage en famille avec Stormi Webster

Sur le même sujet : Kylie Jenner poste des photos de Travis Scott et Stormi pour ses 29 ans

Kylie Jenner et Travis Scott avaient l'air très complices lors d'un séjour en famille à Houston, d'où est originaire le rappeur texan, avec Stormi Webster, leur fille de 3 ans.

Samedi 29 mai, la star de L'incroyable famille Kardashian a posté une vidéo dans une story Insta où on la voit avec l'interprète de "Highest in the Room", en train de jouer sur un tourniquet, visiblement très complices, dans un jardin pour enfants. Le joli moment s'est déroulé la nuit. Kylie, 23 ans, portait pour l'occasion un crop top gris clair et un bas de survêtement assorti. Travis, 29 ans, portait un T-shirt violet et un jean noir.

Accompagné de leurs gardes du corps, Kylie, Travis et leur fille se sont également rendus dans un hypermarché Target. Un témoin a précisé à E! News avoir repéré la star de télé-réalité avec l'un d'eux dans une allée du magasin et le rappeur avec Stormi avec un autre garde du corps dans un autre rayon.

La petite famille "avait l'air heureuse" et Travis semblait "être un père aimant et attentif et a tenu Stormi tout du long".