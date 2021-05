Courteney Cox et Ed Sheeran recréent la célèbre choré de Monica et Ross dans Friends

Sur le même sujet : Courteney Cox revisite l’appartement emblématique de "Friends"

C'est à ça que servent les amis.

Le 30 mai, Courteney Cox a posté sur Instagram une vidéo d'elle et d'un invité surprise en train de recréer un moment emblématique de Friends. Non, ce n'était pas sa meilleure copine et ancienne co-vedette Jennifer Aniston, ni même son mari à l'écran (et apparemment cousin éloigné dans la vraie vie), Matthew Perry, qu'elle a récemment retrouvé pour l'épisode des retrouvailles des acteurs de Friends sur HBO Max. C'était nul autre qu'Ed Sheeran, qui s'est joint à Courteney Cox pour réaliser la fameuse choré.

Ce numéro de danse élaboré a d'abord été exécuté par le personnage de Courteney, Monica Geller, et son frère, Ross, qui était interprété par David Schwimmer dans la sitcom diffusée durant de nombreuses années. Dans cet épisode de la saison six intitulé "The One With the Routine" ("Celui qui souhaitait la bonne année" en français), on voit Monica et Ross réaliser leur rêve en participant à l'émission télévisée du Nouvel An Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Afin d'attirer l'attention du producteur, qui n'arrête pas de les repousser en arrière-plan, Monica et Ross exécutent une danse qu'ils ont d'abord réalisée lors d'un concours de talents au lycée.

Malheureusement, le producteur n'est pas impressionné, mais les fans, eux, n'ont jamais pu s'enlever cette chorégraphie de la tête !

Dans les commentaires de la vidéo, les collègues d'Hollywood de Courteney étaient en extase. La star de The Big Bang Theory Kaley Cuoco a écrit : "C'est ÉPIQUE." La star de Queer Eye Tan France a ajouté : "C'est incroyable !!!!!"