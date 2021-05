Les meilleurs moments de l’épisode spécial des retrouvailles des acteurs de Friends

Sur le même sujet : Tous les grands moments de "Friends: The Reunion"

Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé et l'épisode spécial de Friends est officiellement disponible en streaming sur HBO Max aux Etats-Unis et sur Salto en France.

Une année entière après la date de sortie prévue à l'origine, on peut désormais voir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer se retrouver sur le vrai plateau de la série et y rejouer des scènes, se remémorer le bon vieux temps et jouer à quelques jeux idiots au passage.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses dans cet épisode spécial, presque trop. Il y avait quelques passages qui auraient pu être mis de côté comme bonus ou auraient pu être plus espacés sur l'heure quarante que dure l'épisode, mais on n'a pas grand-chose d'autre à reprocher à l'exercice. On a ri, on a pleuré et on a souri jusqu'aux oreilles en regardant les acteurs se glisser à nouveau dans la peau de leurs anciens personnages et retrouver leur complicité d'antan.

Cela valait largement l'année et demie passée à attendre cette émission, et on peut désormais la regarder à chaque fois que l'envie nous en prendra pour le reste de nos vies/de la vie d'HBO Max et de Salto.