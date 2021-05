Découvrez Channing Tatum "le trou de b***e à l'air" sur son selfie le plus stupéfiant à ce jour

Sur le même sujet : Channing Tatum a le "trou de b***e à l’air" dans un selfie sexy

Le dernier selfie en date de Channing Tatum devrait être accompagné d'un message d'avertissement.

L'acteur de 41 ans a prouvé une fois encore qu'il n'est pas pudique quand il s'est mis à nu pour une photo à réserver à des yeux avertis sur le tournage de son nouveau film, Lost City of D. "Quand tu es dans la loge de maquillage le trou de b***e à l'air, en cachant ton matos avec une serviette, tu sais que tu vas faire des trucs sur le plateau pour lesquels tu vas devoir préparer ta maman avant qu'elle ne voie le film", a écrit Channing en légende de sa story Instagram coquine en plus d'un émoji diablotin. "Et, oui, je contracte mes muscles tellement fort que j'ai chopé une crampe."

Comme les fans s'en souviennent peut-être, la star de Magic Mike a récemment confié avoir perdu 5 kilos durant le confinement. "Pendant la première ou les deux premières semaines, je n'ai fait que boire de la bière et faire du motocross et je me suis dit : « Je ne peux pas faire ça pendant deux mois. C'est une mauvaise idée »", a-t-il confié à Jimmy Fallon dans The Tonight Show début mai. "Puis, mon pote et moi, on s'y est mis vraiment à fond. On s'est mis à s'entraîner tous les jours. Et c'était génial. J'en suis ressorti complètement transformé."