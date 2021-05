Jennifer Aniston et David Schwimmer font une énorme révélation sur leur relation pendant Friends

NBCU Photo Bank

L'actrice a ajouté : "Résultat, on a canalisé toute notre adoration et notre amour l'un pour l'autre dans Ross et Rachel."

Les deux personnages ne sont pas sortis ensemble pendant la saison 1, mais ont fini ensemble dans l'épisode de 1996 intitulé "Celui qui tombe des nues".

James Corden a alors dit ce que tout le monde pensait : "Est-ce que je suis le seul à être bluffé ?"

David a ensuite admis, comme Matt l'avait laissé supposer, que Jen et lui avaient partagé des moments intimes pendant le tournage de la série. "Je me souviens que pendant les deux premières saisons, quand on faisait une pause entre deux répétitions, à certains moments, on se blottissait l'un contre l'autre sur le canapé", a reconnu l'acteur de Will & Grace.