La robe de mariée d’Ariana Grande enfin révélée : tous les détails sur son grand jour avec Dalton Gomez

La mariée était en Vera Wang.

Moins de deux semaines après qu'Ariana Grande et son mari courtier en immobilier, Dalton Gomez, se sont dit "oui" lors d'une cérémonie privée dans la maison de Montecito d'Ariana, en Californie, de nouvelles photos dans Vogue dévoilent la mariée et son fiancé lors de leur grand jour, qu'ils ont partagé avec moins de 20 invités. Et, oui, cela inclut des photos de la somptueuse robe de mariée de l'interprète de "positions".

D'après le magazine, Ariana — qui portait aussi une robe signée Vera Wang inspirée de la chapelle Sixtine au gala du Met de 2018 — s'était entendue avec la créatrice pour qu'elle conçoive sa robe de mariée il y a des années déjà. Wang a tenu sa promesse, dessinant une robe à taille empire dotée d'un décolleté structuré pour la chanteuse récompensée aux Grammys.

Dalton, quant à lui, portait un costume noir et blanc signé Tom Ford.

Une autre créatrice adorée des stars, Lorraine Schwartz, avait dessiné des boucles d'oreilles en perles et diamants pour Ari, boucles qui avaient une signification toute particulière. La chanteuse portait l'une des boucles d'oreilles à l'envers, pour marquer les moments difficiles ou passés "la tête en bas" de sa vie.

Ariana, dont l'album Sweetener montre une photo d'elle la tête en bas, a expliqué sur Twitter la raison de cette esthétique inversée en juin 2018. Elle a écrit : "j'ai montré une photo à Aaron et il était assis en face de moi et m'a dit : « je l'adore, même la tête en bas » et ça a fait tilt pour moi à l'époque, je me sentais vraiment « la tête en bas » depuis un moment et la simplicité de cette remarque m'a frappée, je me suis dis ouah, mon meilleur ami est un génie. Tout s'est mis en place après ça."