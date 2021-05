Brad Pitt obtient la garde partagée de ses enfants avec Angelina Jolie, qui conteste la décision

Sur le même sujet : "True Hollywood Story" revient sur la vie publique de Brad Pitt

Près de cinq ans après qu'Angelina Jolie a demandé le divorce à Brad Pitt, leur bataille juridique pour la garde de leurs enfants vient de connaître un nouvel épisode.

Le juge John Ouderkirk, qui avait célébré le mariage du couple en août 2014, a décidé que le droit de garde actuel devait être modifié, comme demandé par l'acteur de Once upon a Time… in Hollywood. Il a désormais la garde partagée, ce qui lui permet de passer plus de temps avec eux.

"Brad est extrêmement heureux, il est aux anges", indique une source proche de Brad à E! News. "Tout ce qu'il voulait, c'est voir ses enfants. Pour lui, c'est le résultat le plus positif."

Notre témoin a ajouté : "Brad a toujours cherché à obtenir plus de temps avec ses enfants et a fait de leur bien-être une priorité. Le juge a pris une décision en faveur de Brad et a modifié le droit de garde pour augmenter considérablement son temps passé avec les enfants."

Ce jugement a été rendu après les témoignages de personnes qui ont passé du temps avec les enfants, ainsi que d'évaluateurs professionnels et de thérapeutes.

D'après une autre personne proche de la situation, qui a parlé à NBC News, il s'agirait d'une "décision provisoire". En fait, Angelina n'aurait aucune intention d'arrêter son combat pour obtenir la garde unique de ses enfants.