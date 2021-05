Découvrez ce que Katy Perry a hâte de transmettre à sa fille, Daisy Dove Bloom

ABC/Eric McCandless

L'acteur de 44 ans a aussi un fils de 10 ans, Flynn, avec son ex-épouse, le mannequin Miranda Kerr. Et il semble que Katy adore la maternité.

"C'est le meilleur job, et le plus gratifiant", a confié Katy à Miranda durant un Instagram Live en avril. "J'ai l'impression d'avoir eu l'opportunité de gravir chaque montagne, surtout dans le cadre de ma carrière, et de contempler la vue à chaque fois, et j'en ai été très reconnaissante. Il n'y a pas de sentiment comparable à celui que j'ai ressenti quand j'ai eu ma fille. C'était tout l'amour que j'avais toujours cherché."