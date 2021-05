Travis Barker se fait tatouer "La culpabilité du survivant", 13 ans après son crash en avion

Sur le même sujet : Shanna Moakler retire le nom de Travis Barker tatoué sur son poignet

Travis Barker vient de dévoiler un nouveau tatouage, qui a une signification très particulière.

Le 21 mai, le batteur de Blink-182 a posté dans une story Instagram son nouveau tattoo placé sur ses bras. Sur l'un est écrit "La culpabilité" et sur l'autre "du survivant".

La référence semble être son terrible crash en avion en septembre 2008, qui avait causé la mort de quatre personnes, dont son assistant, Chris Baker, et son garde du corps, Charles Monroe Still, Jr. Le seul autre survivant était Adam Goldstein, alias DJ AM, décédé moins d'un an après des suites d'une overdose accidentelle.

L'accident s'est produit quand le Learjet qui emmenait le groupe en Californie s'est écrasé au décollage à Columbia, en Caroline du Sud. Travis, qui est actuellement en couple avec Kourtney Kardashian, est déjà revenu sur l'impact du crash sur sa vie.

"Quand j'y repense, j'étais un petit con, ce dont je ne suis pas fier, quelqu'un qui prenait des cachetons tous les jours et prenait plein de saloperies pour s'amuser. Et puis, on voit la mort en face, on manque de mourir dans un crash d'avion, et là, on est contraint d'être sous morphine pendant quatre mois. On se dit : « La situation a bien changé, non ? »", avait-il déclaré à Billboard en 2015, alors qu'il faisait la promo de son autobiographie intitulée Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums. "Chaque jour, depuis le crash, est un jour où j'échappe à la mort. J'ai beaucoup de chance."