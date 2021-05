Emmy Rossum annonce la naissance de son premier bébé avec son mari, Sam Esmail

Bryan Bedder/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images

"En raison de ce qui se passait avec la pandémie, quand on a prévu tout ça — il y a eu tellement de pics, je ne me souviens plus pendant lequel c'était — mais les quarantaines avaient été remises en place entre New York [où Emmy réside] et Los Angeles [où Shameless est tourné], et il était impossible de trouver un moyen de la faire revenir", a-t-il argué. "C'était une immense déception : ne pas réussir à organiser cela, parce qu'on y tenait tous. C'est une conséquence triviale mais triste de tout ce qui s'est passé avec la pandémie."

Emmy a quitté la série en 2019 pour explorer d'autres opportunités. Elle avait écrit dans un communiqué à l'époque : "Je soutiendrai toujours ma famille. Ne pensez pas à moi comme si j'étais partie, mais plutôt comme si je m'étais éloignée d'un pâté de maison."

Elle a depuis été engagée dans la série Peacock Angelyne, qui est produite et écrite par Sam, qu'elle a épousé en août 2015.