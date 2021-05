Vous ne devinerez jamais l'incroyable cadeau qu'Amelia Hamlin a fait à Scott Disick pour son anniversaire

Sur le même sujet : Kourtney Kardashian et Scott Disick se retrouvent pour fêter les 38 ans du Lord

Scott Disick fête son anniversaire sur les chapeaux de roue grâce à sa compagne, Amelia Hamlin.

Si techniquement la star de L'incroyable famille Kardashian a 38 ans aujourd'hui mercredi 26 mai, le mannequin de 19 ans a célébré ça en avance, en lui offrant… une moto. "Une nouvelle Harley, je n'ai pas à me plaindre", a écrit Scott pendant sa première virée. "Merci @ameliagray."

La jeune femme n'est pas la seule à célébrer le Lord. Lundi, des stars comme Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Sia et même son ex Kourtney Kardashian se sont réunis en son honneur au cours d'une fête sur le thème de l'aviation. Les convives ont pu déguster des churros, du poulet de chez Raising Cane's et un gâteau en forme d'avion. Amelia portait un sweat parfaitement raccord pour l'occasion sur lequel on pouvait lire : "Disick Aviation : « Je suis motivé par l'aviation privée »."

Une chose est sûre, les invités étaient au septième ciel quand ils ont vu les cadeaux qu'ils ont reçus : chacun d'eux a eu droit à une montre de luxe ou un bijou en diamants. "Ils ont reçu pour plus d'un demi-million de dollars de bijoux, entre nos chaînes, nos montres et nos bracelets", a indiqué Brandon O'Neal de Luxe VVS Jewelers à E! News.