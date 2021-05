Découvrez les portraits de Pink, Machine Gun Kelly et autres stars à l'occasion des BBMA 2021

Sur le même sujet : Billboard Music Awards 2021 : les plus belles tenues

Lumière, objectif, ne bougez plus !

Dimanche, lors des Billboard Music Awards 2021, les plus grandes stars d'Hollywood sont venues à la cérémonie annuelle pour célébrer le meilleur de la musique sous toutes ses formes.

Que ce soit pour remettre un prix ou pour chanter sur scène devant un public en direct, tout le monde a mis le paquet pour cette soirée décontractée au Microsoft Theater de Los Angeles le 23 mai. Et si prendre la pose sur le tapis rouge est toujours agréable, de nombreux invités ont participé à une séance photo en coulisses pour de jolis portraits.

Machine Gun Kelly s'était teint la langue pour l'occasion et a fait admirer ses ongles peints en noir et décorés par Brittney Boyce.

Gabrielle Union, venue remettre un prix, a fait les yeux doux à l'objectif en faisant admirer sa robe Prada et ses bijoux BVLGARI. Côté coupe, Larry Sims, le coiffeur des stars, a utilisé un lisseur pour que les cheveux de l'actrice restent en place toute la soirée. "On voulait un look jeune et frais. Le fait que ses cheveux remontent était un détail coquin." Une réussite !