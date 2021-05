Timothée Chalamet a reçu un ticket d'or : tous les détails sur son rôle de Willy Wonka au cinéma

L'acteur de 25 ans est très occupé ces derniers temps. En plus de se préparer à incarner Willy Wonka, il se prépare pour la sortie de Dune, qui devrait débarquer en octobre, avec Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Stellan Skarsgård, ou encore Dave Bautista.

La star de Call Me by Your Name devrait aussi apparaître dans le très attendu The French Dispatch aux côtés d'une pléaïde d'acteurs comme Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson.