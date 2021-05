Emily in Paris ajoute 3 nouveaux acteurs à la saison 2, y compris un nouveau soupirant

Sur le même sujet : Le tournage de la saison 2 d’"Emily in Paris" a démarré

Voilà une annonce qui risque de faire recracher leur "champère" à certains fans d'Emily in Paris.

Alors que continue le tournage de la saison 2 de la révélation Netflix de 2020, on apprend de nouveaux détails sur les personnes à qui Emily Cooper dira "Bonjour !" quand la série fera son retour tant attendu.

Comme s'en souviennent peut-être les fans, on voyait, dans l'épisode final de la saison 1, notre transfuge de Chicago (Lily Collins) apprendre que l'appétissant chef Gabriel (Lucas Bravo) restait finalement à Paris grâce, en partie, à Antoine Lambert (William Abadie), qui avait investi dans son restaurant. Et compliquant encore l'affaire, il semblait que l'ex-petite amie de Gabriel, Camille (Camille Razat), n'était pas exactement sortie du tableau non plus.

La vie amoureuse d'Emily étant dans l'air parfumé à la fragrance "De L'Heure", Netflix a révélé qu'un nouvel homme lui était envoyé : Alfie. Interprété par l'ancien acteur de Scream Queens Lucien Laviscount, Alfie est décrit comme un "cynique charmant et sarcastique" qui "travaille pour vivre", d'après un communiqué de presse. Natif de Londres et travaillant pour une banque britannique à Paris, le trentenaire refuse d'adopter la culture française. "Il adore taquiner Emily", explique le communiqué. "Ils ont une relation antagoniste qui évolue vers quelque chose de plus profond". Haussement de sourcils…