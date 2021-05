Découvrez l'incroyable ballet de voitures lors de la performance de The Weeknd aux BBMA 2021

Sur le même sujet : Les Billboard Music Awards 2021 en chiffres

The Weeknd nous a bluffés… ce week-end.

Le chanteur est monté sur scène aux Billboard Music Awards 2021 et nous a offert une des performances les plus inventives de la cérémonie, prouvant par là même pourquoi il était l'artiste le plus nominé et finalement le plus récompensé de la soirée.

La star de 31 ans, de son vrai nom Abel Tesfaye, a interprété "Save Your Tears", sans son fameux costume rouge mais en gardant son style After Hours, et a commencé sa performance dans une voiture rouge à la tête d'un cortège de décapotables. L'artiste est ensuite descendu de voiture, avant de continuer à chanter entouré de 15 véhicules et de quatre semi-remorques en mouvement. Un véritable ballet automobile !

Avant ce moment digne d'un clip, The Weeknd avait déjà récolté plusieurs trophées, dont Meilleur artiste, Meilleur artiste du Top 100 et Meilleure chanson du Top 100 avec "Blinding Lights". Au total, il a gagné dix prix dimanche.