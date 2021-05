Selfies, gestes tendres et autres moments pris sur le vif aux Billboard Music Awards 2021

Sur le même sujet : Les Billboard Music Awards 2021 en chiffres

C'est ce qui s'appelle une soirée réussie !

Les Billboard Music Awards 2021 ont eu lieu au Microsoft Theater de Los Angeles le 23 mai. Et de la quantité de stars qui se pressaient sur le tapis rouge à la liste d'invités en passant par les performances incroyables et les personnes honorées, la soirée regorgeait de moments mémorables.

Nick Jonas présentait l'événement prestigieux et a endossé un double rôle en montant sur scène avec ses frangins Kevin Jonas et Joe Jonas durant la cérémonie. Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, DJ Khaled, H.E.R., Migos, Duran Duran, Twenty One Pilots et The Weeknd étaient aussi parmi les autres artistes à monter sur scène.

En parlant de The Weeknd, le chanteur de 31 ans a remporté la plupart des trophées de la soirée, raflant les prix dans 10 catégories et portant le total de sa carrière à 19 BBMA jusqu'ici. En outre, Pink s'est vu décerner l'Icon Award et a interprété plusieurs de ses tubes, en réalisant des cascades acrobatiques avec sa fille, Willow Sage Hart, sur leur chanson "Cover Me in Sunshine". Drake a également reçu le prix d'Artiste de la décennie et est monté chercher son trophée avec son fils, Adonis, tandis que Trae Tha Truth a reçu le Change Maker Award.