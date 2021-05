L’Italie remporte l’Eurovision 2021 tandis que le concours de chanson glamour fait un retour fracassant

Sur le même sujet : L'expérience de Rachel McAdams à l'Eurovision

Et le vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2021 est… l'Italie !

Samedi 22 mai, le groupe de rock italien Måneskin a remporté le concours européen annuel, qui a autrefois lancé les carrières d'ABBA et Céline Dion, avec sa chanson "Zitti e buoni". Le groupe et d'autres artistes ont interprété leurs chansons lors d'une finale glamour et délicieusement excentrique diffusée en direct depuis Rotterdam, aux Pays-Bas. L'Eurovision avait été annulé l'an dernier à cause de la pandémie de coronavirus.

L'Italie était l'un des 26 pays et territoires en compétition lors de la finale et des 39 qui ont attribué un certain nombre de points à 10 chansons, d'après les votes des jurés officiels et ceux des téléspectateurs. La chanteuse française Barbara Pravi est arrivée à la seconde place avec la chanson "Voilà". Parmi les autres pays qui ont obtenu un bon score, on trouve la Suisse et l'Ukraine. Le Royaume-Uni n'a reçu aucun point.

À la toute fin du concours, les concurrents italiens Måneskin ont créé la controverse quand le chanteur Damiano David a été surpris par la caméra en train de pencher la tête vers la table alors qu'il était assis avec le groupe dans un espace VIP. Lors de la conférence de presse après le concours, on lui a demandé s'il avait sniffé de la cocaïne durant cette séquence. Il a répondu qu'il ne se droguait pas et qu'un membre du groupe avait cassé un verre à leurs pieds. Les responsables de l'Eurovision ont ensuite confirmé que du verre brisé avait été retrouvé sous la table, et David a par la suite proposé de faire un test de dépistage de drogue au retour du groupe en Italie.