Martin Bashir dit "n’avoir jamais voulu blesser" la princesse Diana avec l'interview de la BBC

Sur le même sujet : Les princes William et Harry fustigent la BBC pour avoir trompé Diana

Martin Bashir dit qu'il n'a jamais voulu blesser la princesse Diana, et ne croit pas l'avoir fait, d'après ses commentaires après qu'une enquête interne de la BBC a démontré qu'il avait agi de manière trompeuse pour décrocher sa célèbre interview de la défunte princesse dans Panorama, sur la BBC, en 1995.

Le journaliste de 58 ans, qui a récemment quitté la chaîne pour cause de maladie, a fait ses commentaires dans le journal The Times samedi 22 mai, deux jours après que la BBC et lui ont publié des communiqués d'excuses suite à la publication des résultats de l'enquête, qui avait été lancée à l'automne dernier à la requête du frère de Diana, le comte Charles Spencer.

"Je n'ai jamais voulu blesser Diana de quelque manière que ce soit et je ne crois pas l'avoir fait", a déclaré Martin au Times. "Tout ce qu'on a fait dans le cadre de cette interview a été fait selon ses souhaits, du moment où elle voulait prévenir le palais à la date de diffusion, en passant par le contenu."

Il a ajouté : "Ma famille et moi l'adorions." Quand on lui a demandé s'il était capable de se pardonner, Martin a aussi déclaré : "C'est une question très difficile parce que c'était une grave erreur. J'espère que les gens me permettront de montrer que je regrette sincèrement ce qui s'est passé."