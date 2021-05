Pink et sa fille, Willow, font d'incroyables acrobaties aux Billboard Music Awards

Sur le même sujet : Pink reçoit l’Icon Award aux Billboard Music Awards 2021

On lève son verre à Pink !

La chanteuse a reçu un Icon Award aux Billboard Music Awards 2021 dimanche 23 mai. La superstar est une des dix artistes à avoir reçu cet honneur, après Garth Brooks, Cher, Neil Diamond, Céline Dion, Jennifer Lopez, Prince, Stevie Wonder, Janet Jackson et Mariah Carey.

Avant de venir recevoir son prix, remis par Jon Bon Jovi, Pink est montée sur la scène du Microsoft Theater de Los Angeles pour reprendre quelques-uns de ses plus grands tubes. Sa performance de choix marquait son retour aux Billboard Music Awards après cinq ans d'absence et, comme on pouvait s'y attendre, elle a assuré, en chantant "All I Know So Far", "So What", "Who Knew", "Just Like a Pill" et "Just Give Me a Reason". Willow, sa fille de 9 ans, l'a même rejointe sur scène pour une série d'acrobaties aériennes pendant la chanson "Cover Me In Sunshine". Pink est également venue à la cérémonie avec Jameson, son fils de 4 ans.