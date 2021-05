Drake nous fait craquer aux Billboard Music Awards en apparaissant aux côtés de son fils, Adonis

Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

La semaine dernière, les fans de Drake ont pu découvrir un nouveau morceau. Drake a semblé donner un aperçu de "Fair Trade" sur Instagram le vendredi 21 mai et a sorti "Seeing Green" avec Nicki Minaj et Lil' Wayne la semaine précédente.

Après avoir appris qu'il allait recevoir le prix d'Artiste de la décennie, le rappeur originaire de Toronto a fêté ça en dînant avec Ronald Isley des Isley Brothers.

"Aujourd'hui a été une de ces journées qui semble irréelle", a écrit l'interprète de "One Dance" dans une story Instagram. "Se réveiller en étant Artiste de la décennie, puis dîner avec mon idole @ronaldisley et écouter les histoires derrière chaque chanson qui a forgé mon amour pour la musique pleine d'émotions et a créé la formule pour bon nombre de morceaux que j'écris." Il a ajouté qu'il "kiffait sa vie, les potos".

Rappelons que Drake a commencé dans le show-business en jouant dans le reboot télé Degrassi : Nouvelle génération de 2001 à 2009. Pour célébrer son prix d'Artiste de la décennie, on a réuni ses co-stars pour qu'elles partagent de vieilles histoires sur Drake, Aubrey Graham de son vrai nom, avant de devenir la star qu'on connaît aujourd'hui.

