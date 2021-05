Billboard Music Awards : découvrez tous les looks des stars sur le tapis rouge

Sur le même sujet : Billboard Music Awards 2021 : les moments à ne pas rater

On a eu une année de folie en matière de musique, et aux Billboard Music Awards dimanche, les fans ont enfin pu rendre hommage aux artistes à qui l'on doit toutes ces bombes musicales.

Avant la cérémonie, The Weeknd a dominé la première série d'annonces en remportant sept prix, suivi du défunt rappeur Pop Smoke avec quatre et de Bad Bunny avec trois trophées.

Mais à mesure que la soirée continuait, les spectateurs ont eu la chance d'assister à des performances dantesques d'Alicia Keys, Pink et Duran Duran. Oui, on avait sorti nos micros de karaoké pour chanter les chœurs.

En outre, on a aussi eu droit à de nouveaux titres ! DJ Khaled, H.E.R. et Migos ont dévoilé leur single "We Going Crazy" et les stars de la K-pop BTS ont interprété pour la première fois à la télévision leur titre en anglais "Butter". Et on peut dire que c'était de la dynamite !

Des performances à tomber et de nouveaux tubes, que demander de plus ? Un tapis rouge à la hauteur de l'événement, pardi ! Et la cérémonie ne nous a pas déçus sur ce point puisque les stars ont aussi mis le feu sur le tapis rouge.