Découvrez Angelina Jolie couverte d'abeilles : les coulisses de cette photo qui fait le buzz

Si Angelina a mis des protections dans son nez et ses oreilles pour empêcher les abeilles d'y entrer, l'une d'elles a réussi à se frayer un chemin dans un endroit un peu particulier. "Il y en a une qui est restée sous ma robe pendant toute la séance. Ça m'a rappelé ces vieilles comédies. Je n'arrêtais pas de la sentir sur mon genou, sur ma jambe, et puis je me suis dit : « C'est le pire endroit où se faire piquer. Elle se rapproche vraiment. Elle est restée là pendant tout le shoot. Et quand on m'a retiré toutes les abeilles, j'ai soulevé ma jupe, et elle est partie."

Bien évidemment, le portrait est censé célébrer un des plus importants pollinisateurs dans la nature, pas nous effrayer. "Je vais parler comme mes pratiques bouddhistes, mais c'était charmant de créer un lien avec ces jolies créatures. C'est vrai qu'elles font du bruit. Il faut vraiment ne pas bouger, être concentré sur son corps, et être dans le moment, ce qui n'est pas facile pour moi. L'idée derrière ce shoot était que cette créature est parfois vue comme quelque chose de dangereux ou qui pique. Alors comment juste les accepter ? L'idée est de montrer qu'on partage cette planète. On s'influence mutuellement. C'est ce qu'on devrait ressentir, et ça a été le cas, et j'ai été très honorée et chanceuse de vivre cette expérience", a poursuivi la star américaine.