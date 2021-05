William et Harry s’expriment à propos de l’enquête sur l’interview de Lady Di par Martin Bashir en 1995

Diana et Charles ont rompu en 1992. Son interview, qui avait été suivie par plus de 20 millions de personnes, marquait la première fois qu'un membre de la famille royale s'exprimait aussi sincèrement dans la presse. Durant l'entretien, la princesse avait rompu son silence à propos de sa séparation avec Charles et des rumeurs quant à l'infidélité de celui-ci, disant : "Nous étions trois dans ce mariage, ça faisait donc un peu trop", en référence à la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. Diana et le prince de Galles ont divorcé en 1996, un an avant qu'elle ne décède à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture, et il a fini par épouser Camilla, aujourd'hui duchesse de Cornouailles, en 2005.

Dans ce communiqué, William déclare : "Cela me cause une tristesse indescriptible de savoir que les manquements de la BBC ont largement contribué à la peur, la paranoïa et l'isolement dont je me souviens durant ces dernières années avec elle. Mais ce qui m'attriste le plus est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et inquiétudes soulevées dès 1995, ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Non seulement un journaliste véreux a manqué à ses devoirs envers elle, mais c'est aussi le cas des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard au lieu de poser les questions nécessaires."