Lady Gaga révèle être tombée enceinte après avoir été violée

Sur le même sujet : Lady Gaga a des privilèges et du pouvoir et "a honte" de souffrir

Lady Gaga parle en toute franchise de son agression sexuelle.

La pop star de 35 ans était l'invitée du premier épisode de The Me You Can't See, la série d'Oprah Winfrey et du prince Harry sur Apple TV+ qui démarre le vendredi 21 mai et tourne autour de la santé mentale. Durant la partie qui lui était consacrée, Gaga a évoqué la fois où elle a découvert qu'elle était enceinte après une relation sexuelle non consentie.

"J'avais 19 ans, et je travaillais dans le show-biz quand un producteur m'a dit : « Retire tes vêtements »", s'est souvenue l'actrice/chanteuse. "J'ai dit non. Je suis partie, et il m'a dit qu'il allait brûler toute ma musique. Et il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de me le demander, et j'étais paralysée et je ne me souviens même pas du reste." La star a fondu en larmes à l'évocation de ce souvenir douloureux.

Lady Gaga, qui a expliqué ne pas vouloir nommer le producteur pour ne plus jamais avoir à le revoir, a poursuivi son témoignage en expliquant que le monde du show-business est violent et dangereux. Elle est revenue sur la fois où, des années plus tard, elle est allée à l'hôpital pour des douleurs et des engourdissements, et qu'un psychiatre est venu la voir plutôt qu'un médecin.