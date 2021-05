Visitez la maison rustique à 5,6 millions de dollars de Channing Tatum

Sur le même sujet : Channing Tatum renoncera-t-il un jour à son dada ?

Channing Tatum est l'heureux propriétaire d'un lieu magique.

L'acteur de 41 ans de Logan Lucky a récemment acquis une ferme de plus de 300 m² à Mandeville Canyon, dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, pour 5,6 millions de dollars (environ 4,6 millions d'euros), a appris E! News mercredi 19 mai. D'après le site immobilier Zillow, la star aurait acheté sa maison le 8 avril dernier.

La nouvelle propriété de Channing, qui date des années 1950, est située au milieu de la végétation et comprend une maison principale avec deux chambres et trois salles de bain. On y trouve surtout une suite parentale avec des plafonds voûtés et des fenêtres de toit, une pièce principale avec une cheminée en briques, ainsi qu'une salle de bain au rez-de-chaussée avec une baignoire et des vues sur le jardin.

L'immense terrain comprend des petits chemins, ainsi qu'une piscine, un jacuzzi et un terrain de sport. L'ensemble possède également une maison pour les invités.

Channing et son ex-femme, l'actrice Jenna Dewan, qui ont une fille de 7 ans, prénommée Everly, ont finalisé leur divorce en novembre 2019. Le mois dernier, E! News rapportait que l'ancien couple était sur le point de conclure les derniers détails financiers de leur séparation.