Découvrez la bande-annonce des retrouvailles des acteurs de Friends et préparez les mouchoirs

Sur le même sujet : La bande-annonce de "Friends: The Reunion" va vous faire pleurer

C'est officiel : les retrouvailles des acteurs de Friends vont nous faire craquer.

HBO Max vient de sortir une bande-annonce pour l'émission spéciale avec des images des acteurs se retrouvant sur le plateau de tournage, et c'est encore plus émouvant qu'on ne le pensait. C'est comme les retrouvailles du Prince de Bel-Air, autrement dit : sortez les mouchoirs !

La bande-annonce de deux minutes montre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer passant du temps ensemble, se rappelant le passé et redécouvrant les décors de la série culte, mais en plus, ils rejouent des scènes. Des moments iconiques. Ils refont la fameuse scène du jeu ! Ils relisent le meilleur épisode, "Celui qui découvre tout !" Et ils... passent du temps avec James Corden !

Tous les acteurs s'étreignent, s'embrassent et pleurent. Si vous êtes fans de Friends et que vous êtes facilement émotifs ces derniers temps (et qui ne le serait pas après l'année qu'on vient de vivre ?), vous allez être touchés.