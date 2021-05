Découvrez l'incroyable ferme de Mila Kunis et Ashton Kutcher à Los Angeles

Sur le même sujet : Retour sur une interview de Mila Kunis et Ashton Kutcher

Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une grange avec un énorme lustre en cristal au plafond.

Mais dans l'incroyable maison façon ferme de Mila Kunis et Ashton Kutcher, située sur environ 2,5 hectares à Los Angeles, c'est pourtant le cas. Grâce à un nouveau reportage d'Architectural Digest, le joli couple nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir la maison qu'il partage avec ses deux enfants, Wyatt, 6 ans, et Dimitri, 4 ans. D'ailleurs, ces derniers ont joué un rôle dans son élaboration, puisque l'actrice était enceinte de Wyatt quand le duo a commencé à la faire construire.

Cinq ans plus tard, la vision des deux stars est terminée. "On voulait que la maison ressemble à une vieille grange, quelque chose qui est là depuis des décennies, qui a été convertie en maison. Mais elle devait aussi avoir l'air moderne et actuelle", explique Ashton à AD.

Si les photos valent mieux qu'un long discours, on va tout de même essayer de vous donner une brève description de ce qu'il faut retenir. On découvre un savant mélange de style campagnard et de style contemporain, avec des plafonds, des murs et des sols en bois à travers la propriété, ainsi qu'une grange pour se détendre et un pavillon pour le barbecue.