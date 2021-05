Kaia Gerber révèle comment Jacob Elordi lui "a ouvert les yeux sur les possibilités qu’offre l’amour"

Sur le même sujet : Jacob Elordi et Kaia Gerber sont-ils officiellement ensemble ?

Kaia Gerber connaît bien le feu des projecteurs.

Le mannequin de 19 ans est entré dans le milieu à l'âge de 13 ans et gratifie depuis les podiums de défilé et les couvertures de magazine de sa présence.

"Quand Kaia a commencé le mannequinat, elle s'y est lancée à corps perdu, a adoré ça et a immédiatement voulu tout faire", a expliqué sa mère, Cindy Crawford, à Vogue pour leur numéro de juin/juillet. "J'étais très protectrice au départ, et je voyageais avec elle pour le mois des défilés. Mais Kaia a la tête sur les épaules."

Néanmoins, vivre dans la lumière a ses inconvénients, surtout quand il s'agit de l'intérêt du public pour les relations de Kaia. On a appris qu'elle sortait avec Pete Davidson en 2019 et qu'ils avaient rompu en 2020. Cependant, ils ont tous deux tourné la page depuis. Davidson serait en couple avec Phoebe Dynevor depuis mars, et Kaia sort avec Jacob Elordi depuis septembre dernier.

Si la star des podiums et le héros d'Euphoria ont officialisé leur relation sur Instagram et ont été vus lors de plusieurs rendez-vous amoureux, ils ont tendance à garder les détails de leur vie privée pour eux. Mais Kaia, qui partagerait désormais son temps entre la maison de ses parents à Malibu et la maison de Jacob, sur les collines d'Hollywood, nous a donné un aperçu de leur romance lors d'une interview pour Vogue.

"Pouvoir être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, aucun n'exigeant rien de l'autre, avoir une relation sûre et stable comme ça, m'a vraiment ouvert les yeux sur les possibilités qu'offre l'amour et sur ce que ça fait d'aimer inconditionnellement", a-t-elle déclaré. "Le désir, c'est toucher d'autres personnes et avoir envie d'elles, mais l'amour, c'est voir vraiment la personne."