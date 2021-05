Naomi Campbell annonce qu'elle est maman : découvrez la jolie photo de sa fille

Maintenant que c'est chose faite, les amis célèbres de Naomi et les modeux sont très enthousiastes de la nouvelle. "Oh, mon Dieu, félicitations, madame !", a écrit Zoe Saldana sur Instagram. "Quelle bénédiction !!!" a ajouté Tina Knowles, avant de poursuivre : "Oui !!!!! Quelle bénédiction !!!!"

Donatella Versace a écrit : "Naomi, aujourd'hui, je passe de sista à tante !! Je suis tellement heureuse pour toi et j'ai TELLEMENT hâte de la rencontrer !!"

Quant à Marc Jacobs, il a écrit : "Oh, mon Dieu !!!!! C'est aujourd'hui ?? C'est absolument incroyable. Quelle chance elle a et quelle chance tu as ! Tu vas être une maman incroyable. Je te souhaite plein de bonnes choses."