Voici la preuve que Kylie Jenner s'apprête à se lancer dans les maillots de bain

Sur le même sujet : Kylie Jenner dépose sa nouvelle marque : Kylie Swim

Plongerez-vous dans l'eau cet été avec un maillot de bain signé Kylie Jenner ?



D'après des documents obtenus par E! News, la star de télé-réalité de 23 ans a déposé les marques Kylie Swim et Kylie Swim by Kylie Jenner. On apprend que la ligne de vêtements pourrait s'étendre des maillots aux paréos en passant par des hauts, des bas, des chapeaux, des chaussures et des peignoirs.



Et ce n'est pas tout. La créatrice de Kylie Cosmetics a l'intention d'avoir des accessoires assortis, comme des solaires, des lunettes de plongée et des bouées pour des "raisons de sécurité".



Les fans de Kylie pourraient ainsi être couverts des pieds à la tête quand la collection débutera.



Si l'intéressée n'a donné aucun détail, la décision de la star de L'incroyable famille Kardashian de lancer une ligne de maillots est très logique, à en juger par les innombrables photos Instagram de la maman de Stormi en bikini. Que ce soit en compagnie de ses sœurs ou en solo, Kylie met le feu aux réseaux sociaux avec ses photos sexy à la plage.