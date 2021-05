Tous les détails sur le mariage "émouvant" d’Ariana Grande et Dalton Gomez

Instagram

Les familles d'Ariana et Dalton ont assisté à leurs noces, ainsi que quelques-uns de leurs amis à tous les deux.

Chacun des membres de leurs familles a porté un "toast spécial" au couple durant le dîner, ajoute notre source, racontant que "c'était une journée émouvante" dans l'ensemble pour le couple très secret.

Comme une autre source l'a expliqué à E! News le mois dernier, l'interprète de "thank u, next" fait attention à être "très respectueuse" envers celui qui est désormais son mari et essaie de "ne pas trop partager à propos de leur relation" avec les autres. Leur relation semble en tout cas vraiment passionnée, notre seconde source déclarant : "Dalton traite Ariana comme une reine, et ils s'amusent beaucoup ensemble."

Pour les fans de la musique d'Ariana, le mariage semble être la fin heureuse qu'elle a toujours évoquée en chanson : "Un jour, je marcherai jusqu'à l'autel / En tenant la main de ma maman / Je remercierai mon papa / Parce qu'elle est sortie grandie de ces moments / Je tiens à ne le faire qu'une fois / Je ferai tout pour que ça soit éternel."