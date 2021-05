Scarlett Johansson couverte de slime par Colin Jost en recevant son Generation Award de MTV

Sur le même sujet : Le parcours de Scarlett Johansson et Colin Jost jusqu'au mariage

Scarlett Johansson a eu droit à une surprise fâcheuse de la part de son mari, Colin Jost, durant les MTV Movie & TV Awards 2021.

La star de Black Widow, 36 ans, a reçu le Generation Award dans une séquence pré-enregistrée diffusée durant la cérémonie dimanche 16 mai. Elle a commencé son discours de remerciements en remerciant les collègues qu'elle a eus tout au long de sa carrière et en exprimant sa reconnaissance envers ses fans.

"Je n'aurais jamais pu continuer à évoluer en tant qu'actrice ces 30 dernières années sans le soutien et le dévouement de tant d'acteurs et de techniciens qui forment la famille de nomades du cirque des tournages de cinéma, et le dévouement et le dur labeur de tous ces gens qui participent à la fabrication des films continuent de m'inspirer en tant qu'artiste", a déclaré Scarlett.

"Merci beaucoup à mes fans de me suivre dans mes aventures et de soutenir ma carrière pour que je puisse continuer d'avoir la chance de faire ce métier qui est ma passion", a-t-elle continué. "Je me rends compte de l'incroyable cadeau que c'est d'avoir l'opportunité de faire ce que j'aime et je ne pourrais pas le faire sans votre soutien indéfectible."

Les choses ont tourné au vinaigre alors que Scarlett présentait un extrait inédit de Black Widow depuis sa maison. Colin s'est approché d'elle et lui a renversé un saladier de slime vert sur la tête.