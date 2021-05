Le prince Harry révèle comment son voisin Orlando Bloom l’aide à se protéger des paparazzis

Malgré cette situation particulière avec les paparazzis, le prince Harry affirme que les choses se passent mieux en Californie pour sa famille.

"Ici, je peux relever la tête et je me sens différent. J'ai baissé ma garde, et elle aussi", a-t-il déclaré. "On peut aller et venir plus librement. Je peux me balader à vélo avec Archie assis à l'arrière. Je n'avais jamais pu faire ça."