Les retrouvailles des acteurs de Friends ont enfin une date et un teaser

On connaît enfin la date de diffusion des retrouvailles des acteurs de Friends.

HBO Max vient d'annoncer que l'événement tant attendu aura lieu le jeudi 27 mai, et ce avec un teaser à la fois court et émouvant. On y voit juste les six acteurs de la série culte de dos en train de marcher au son du générique ralenti pour l'occasion, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent depuis l'annonce en février 2020.

L'émission spéciale, qui va réunir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry sur le plateau où a été tournée la série dans les studios de Warner Bros, aurait dû être finie à temps pour le lancement de HBO Max en mai 2020, mais l'univers en a décidé autrement et la pandémie de coronavirus a retardé le projet de plus d'un an.

Le tournage a enfin eu lieu en avril, et maintenant, les fans américains n'ont plus que deux semaines à attendre pour regarder le résultat sur la plateforme de streaming, résultat décrit comme "une célébration dans la vie réelle et sans scénario de la série culte". En France, on ne sait pas quand on pourra découvrir ces retrouvailles.