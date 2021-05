Emma Watson et son petit ami, Leo Robinton, font une rare apparition ensemble à Los Angeles

Sa trouvaille sémantique s'est répandue comme une traînée de poudre, à tel point qu'elle a confié E! News qu'elle ne s'attendait pas à de telles réactions.

"J'ai dit ça comme ça, en ne pensant pas que ça irait plus loin", a-t-elle admis en décembre 2019. "Et puis, je me suis réveillée le lendemain matin, et mon téléphone sonnait de tous les côtés, et je ne savais pas pourquoi, et c'était mes amis qui m'envoyaient des messages me disant : « Ton propre conjoint ? » Ça a pris une tournure exagérée."

Elle a ajouté : "Je suis très heureuse que les gens se sentent mis en valeur."

Emma a précisé la signification de cette expression, en disant qu'il n'y avait pas besoin d'être célibataire pour être son propre conjoint. Comme elle l'a formulé : "Ça a beaucoup plus à voir avec votre relation avec vous-même et le fait de ne pas vous sentir inférieur parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un."