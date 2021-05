Jay-Z ou encore Tina Turner intronisés au Rock and Roll Hall of Fame

Sur le même sujet : Les Kardashian visitent le Rock and Roll Hall of Fame

Et les gagnants sont...



Le Rock and Roll Hall of Fame, ou panthéon du rock, vient d'annoncer la liste des lauréats de 2021 qui seront intronisés lors de la cérémonie annuelle, et on y trouve Jay-Z, Tina Turner, les Foo Fighters, Carole King, Todd Rundgren et The Go-Go's.



Pour Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, il s'agira de la deuxième fois qu'il est honoré. En effet, il l'a déjà été en 2014 en tant que membre du groupe Nirvana, dans lequel il était batteur.



Le rockeur n'est pas le seul dans ce cas. La chanteuse Carole King a été intronisée une première fois en 1990 aux côtés de son co-parolier, Gerry Goffin, et Tina Turner l'a été en 1991 aux côtés de son ex-mari, Ike Turner.



Afin d'être nominé pour recevoir ce prestigieux honneur, un artiste ou un groupe doit avoir sorti son premier enregistrement au moins 25 ans avant.