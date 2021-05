Ellen DeGeneres va mettre un terme à son talk-show après 19 saisons

Sur le même sujet : Ellen DeGeneres mettra fin à son talk-show après 19 saisons

The Ellen DeGeneres Show s'arrête après 18 ans de bons et loyaux services.

Le 12 mai, la présentatrice Ellen DeGeneres a confirmé que le talk-show d'après-midi se terminerait après une 19e et ultime saison. Dans une déclaration faite dans The Hollywood Reporter, l'humoriste a expliqué: "Quand on est quelqu'un de créatif, on a constamment besoin de défis, et aussi géniale et divertissante que soit cette émission, ce n'est plus un défi."

"J'allais arrêter après la saison 16. Ça allait être ma dernière saison, et ils voulaient que je signe pour quatre années supplémentaires, et j'ai dit que je signerais peut-être pour une année de plus. Ils avaient alors dit qu'il n'était pas question de signer pour une seule année. « On ne peut pas faire ça aux associés, et les chaînes affiliées ont besoin de plus d'engagement. » Donc, on s'est entendu sur trois années supplémentaires, et j'ai su que ce serait ma dernière année. C'est le plan depuis le début. Et tout le monde n'arrêtait pas de dire, même quand j'ai signé : « Tu sais, ça sera la 19e saison, tu ne veux pas en faire 20 ? C'est un bon chiffre. » Mais 19 aussi."

Ellen DeGeneres avait révélé son intention de mettre un terme à son talk-show lors d'une interview accordée au New York Times en 2018. À l'époque, elle avait expliqué que son frère, Vance DeGeneres, était contre, alors que sa femme, Portia de Rossi, était pour.