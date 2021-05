Demi Lovato va traquer les extraterrestres dans une nouvelle docu-série de Peacock

Sur le même sujet : Demi Lovato va chercher des aliens dans une nouvelle docu-série

Demi Lovato a "dansé avec le diable", pour reprendre une de ses dernières chansons, et elle est maintenant prête à traîner avec des extraterrestres (si, si !).

La chanteuse nominée aux Grammys va présenter et produire Unidentified With Demi Lovato, une nouvelle docu-série de Peacock qui vise à découvrir la vérité sur les ovnis. La série documentaire "suit Demi et son meilleur ami sceptique, Matthew, ainsi que sa sœur Dallas, tandis qu'ils tentent de découvrir la vérité à propos des phénomènes ovnis", d'après un communiqué de presse du service de streaming de NBCU daté du 11 mai. Le manager musical et producteur de film Scooter Braun est lui aussi producteur exécutif.

Entre discussions avec des experts des extraterrestres et interviews de témoins, il semble que l'on découvre la Zone 51 à travers les yeux de la pop star. Et, oui, la série promet de "dévoiler des rapports gouvernementaux secrets et de réaliser des tests dans des spots connus d'observation d'ovnis".

Comme le promet le communiqué officiel de Peacock, Demi "est une vraie convaincue" qui s'embarque dans une "courageuse aventure" pour convaincre ses amis proches (et les téléspectateurs) "que non seulement il y a des êtres intelligents ailleurs que sur Terre mais aussi qu'ils sont déjà parmi nous !"