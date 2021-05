Découvrez une nouvelle Billie Eilish avec des photos inédites de son premier livre

Sur le même sujet : Timothée Chalamet, ou encore Billie Eilish vont coprésider le gala du Met 2021

Billie Eilish s'est dévoilée dans son documentaire Billie Eilish: The World's a Little Bit Blurry sur Apple+, mais cette fois-ci, elle nous fait vivre ses débuts.

Dans son autobiographie intitulée Billie Eilish, et décrite comme "un voyage visuel et narratif à travers sa vie", la pop star de 19 ans revient sur son ascension vers la gloire à travers des photos d'elle pendant son enfance, mais aussi pendant sa première tournée. Si certains clichés sont déjà connus, Billie déclare, dans un livre audio qui accompagne ses mémoires, que les gens ne savent pas combien elle a dû travailler "dur" pour connaître le succès.

"Une grande partie de ce livre est constituée de photos qui ont été prises à une époque où c'était vraiment difficile", exprime Billie. "J'avais 14 ans, dans une camionnette, et on roulait à travers le pays, on restait dans des petits motels parce qu'on ne pouvait pas se payer autre chose. Ça allait, mais ça faisait beaucoup. Mais il faut travailler aussi dur que ça pour y arriver."

La jeune star de la génération Z ajoute : "Je n'arrêtais pas. J'ai persévéré et, à l'évidence, il s'est passé quelque chose."