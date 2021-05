Colin Farrell demande à être le tuteur de son fils adolescent atteint du syndrome d'Angelman

Sur le même sujet : Colin Farrell est heureux de jouer un gentil dans "Dumbo"

Colin Farrell vient de déposer une demande pour obtenir la tutelle de James Farrell, son fils de 17 ans atteint du syndrome d'Angelman.

D'après la requête obtenue par E! News, Colin et le mannequin Kim Bordenave, qui est la mère de James, souhaitent être ses co-tuteurs dans le cadre d'une tutelle limitée. La mesure juridique permet aux tuteurs de gérer les besoins personnels, y compris les décisions médicales, de quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même.

Le document, qui date du lundi 10 mai, explique que James souffre du syndrome d'Angelman, qui est décrit ici comme "un trouble génétique qui cause des retards du développement et des handicaps et qui affecte le système nerveux".

Les avocats de l'acteur de True Detective font remarquer que James "ne parle pas et a des problèmes de motricité fine, ce qui l'empêche de prendre soin de sa santé physique et de son bien-être et ce qui requiert une assistance pour lui préparer à manger, manger, se laver et s'habiller".

Par conséquent, Colin et Kim souhaitent pouvoir décider où James vit, accéder à des dossiers confidentiels, accorder ou refuser qu'il se marie, qu'il ait accès ou non à des soins médicaux, décider de son éducation et contrôler ses relations sociales ou sexuelles.